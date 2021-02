Polizei Köln

POL-K: 210224-6-K Seniorinnen von Trickdieben bestohlen - falscher Wasserwerker und falsche städtische Mitarbeiterin unterwegs

Köln (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (23. Februar) haben angebliche Wasserwerker und städtische Mitarbeiter Seniorinnen (83, 86) bestohlen. Bei Taten in Bocklemünd und Sülz erbeuteten sie Schmuck und Bargeld der beiden betagten Frauen. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten liegen den Ermittlern des Kriminalkommissariats 25 derzeit nicht vor. Zeugen, die Angaben zu den unten beschriebenen Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

In Bocklemünd gelangte ein Unbekannter gegen 13.30 Uhr unter dem Vorwand, einen Rohrbruch reparieren zu wollen, in die Wohnung einer 86-jährigen Kölnerin auf der Unteren Dorfstraße. Im Badezimmer überprüfte der als kräftig, blond und etwa 30 bis 35 Jahre alt beschriebene Mann im Beisein der Bewohnerin die Wasseranschlüsse. Er trug einen blauen Arbeitsanzug sowie eine dunkle Kappe. Ein zweiter Täter soll währenddessen die Wohnung durchsucht und Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet haben.

Eine Stunde später klingelte eine dunkel gekleidete, etwa 1,60 Meter große Frau mit einem Klemmbrett in der Hand bei einer 83-jährigen Frau in der Curtiusstraße im Stadtteil Sülz geklingelt und behauptet, "vom Amt" zu sein und eine Corona-Befragung durchführen zu wollen. In der Küche verwickelte die als äußerst gepflegt beschriebene Frau, die ihre langen krausen Haare zu einem Zopf gebunden trug, die Seniorin in ein Gespräch. Kurze Zeit später klingelte ein unbekannter etwa 1,60 Meter großer Mann an der Wohnungstür und gab an, die "städtische Mitarbeiterin" abholen zu wollen. Nachdem das Paar gegangen war, fand die Seniorin ihr Schlafzimmer durchwühlt vor - Schmuck sowie Bargeld fehlten. (cs/de)

