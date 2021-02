Polizei Köln

POL-K: 210224-5-K Polizeihund Enox vereitelt erneut Angriff auf Hundeführerin

Köln (ots)

Nach der Abwehr eines Angriffs auf seine Hundeführerin bei einem Einsatz in Chorweiler am 14. Februar, hat Polizeihund Enox die Beamtin am Dienstagnacht (24. Februar) auf der Sieversstraße in Köln-Kalk erneut beschützt. Im Zuge einer Schlägerei von zwei Männern im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, zu der eine Anwohnerin die Polizei gerufen hatte, war ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Mann (25) trotz Aufforderung, nicht näher zu kommen, auf die Hundeführerin zugegangen. Unmittelbar vor ihr hatte er zum Faustschlag ausgeholt, die Rechnung aber ohne Enox gemacht. Die Bisswunde des Mannes wurde wenig später im Krankenhaus ambulant behandelt.

Zur Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand kommt ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf den jungen Mann zu. Beim Anblick der Polizisten hatte der 25-Jährige ein Plastikröhrchen mit Drogen weggeworfen. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell