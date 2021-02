Polizei Köln

POL-K: 210224-4-LEV Leverkusenerinnen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Köln (ots)

Am Dienstag (23. Februar) haben eine 84-jährige Fußgängerin sowie eine 50-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin bei Unfällen in Leverkusen schwere Verletzungen davongetragen. Beide müssen stationär in Kliniken verbleiben. Auf der Lützenkirchener Straße im gleichnamigen Ortsteil hatte gegen 11.30 Uhr ein Golf-Fahrer (54) bei einem Einparkmanöver rückwärts rangiert. Hinter dem Kombi überquerte gleichzeitig die ältere Fußgängerin die Fahrbahn. Die Seniorin wurde durch das Fahrzeugheck niedergestoßen und erlitt schwere Kopfverletzungen. Gegen 17.40 Uhr war die Fiesta-Fahrerin in Manfort auf dem linken von zwei Fahrstreifen der Gustav-Heinemann-Straße in Richtung Schlebusch unterwegs. Etwa auf Höhe Syltstraße zog die 50-Jährige Zeugenangaben zufolge nach rechts und touchierte einen dort parallel fahrenden Bus. (cg/cs)

