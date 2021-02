Polizei Köln

POL-K: 210224-3-K Illegales Glücksspiel in Kellerräumen - Spielautomaten sichergestellt

Köln (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt Köln und Polizisten am Dienstagabend (23. Februar) eine illegale Glücksspielrunde von zehn Männern in einem Lagerraum eines Bistros in der Gutenbergstraße in Köln-Ehrenfeld aufgelöst. Die gegen 23 Uhr Angetroffenen hatten sich bei der Kontrolle teilweise auf den Toiletten eingeschlossen. Neben mehreren Gesellschaftsspielen stellten die Beamten einen nicht zugelassenen Spielautomaten sicher. Einen zweiten Automaten, dessen technische Überprüfung überfällig war, versiegelte das Ordnungsamt. Neben einem Strafverfahren wegen illegalem Glücksspiel laufen nun weitere Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung sowie das Gewerberecht. Der Betreiber des Bistros wurde nicht angetroffen. (ph/cs)

