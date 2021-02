Polizei Köln

POL-K: 210224-2-K Zwei Verletzte Frauen nach Auffahrunfall auf der Militärringstraße

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Militärringstraße circa 300 Meter vor der Junkersdorfer Straße in Köln-Lindenthal sind am Dienstagnachmittag (23. Februar) eine Ford-Fahrerin (57) schwer und eine Mini-Fahrerin (57) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die beiden 57-jährigen Frauen in Krankenhäuser.

Nach ersten Ermittlungen stand die Fiesta-Fahrerin gegen 16.30 Uhr im Rückstau vor der Kreuzung Militärringstraße/Junkersdorfer Straße, als die Mini-Fahrerin auf das Heck des Fiesta prallte und den Wagen auf einen MAN-Lkw in der Fahrzeugschlange schob. Polizisten ließen die stark beschädigten Kleinwagen abschleppen und sperrten für Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung die Militärringstraße in beide Richtungen bis circa 18 Uhr. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell