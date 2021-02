Polizei Köln

POL-K: 210223-4-K Tresor aus Schnellrestaurant gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zu Montag (22. Februar) einen Tresor aus dem Büro eines Schnellrestaurants in Köln-Gremberghoven gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Unbekannten über ein Fenster des Drive-In Schalters in die Filiale auf der Edmund-Rumpler-Straße gelangt. Mit einem Hubwagen des Restaurants transportierten sie den Stahlschrank aus dem Gebäude. Die Transporthilfe ließen die Täter auf dem Parkplatz zurück. Die Ermittlungen zur Höhe der Beute dauern an.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die das Tatgeschehen zwischen 3.30 Uhr und 5.50 Uhr beobachtet haben oder verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe des Schnellrestaurants bemerkt haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/cs)

