Polizei Köln

POL-K: 210222-8-K Auto erfasst Kleinkind auf dem Laufrad - Krankenhaus

Köln (ots)

Am Freitagvormittag (19. Februar) ist ein Kleinkind (2) auf dem Sülzgürtel von einem Mercedes-Benz (Fahrerin: 56) erfasst und schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Zweijährige gegen 11:30 Uhr mit seinem Laufrad vom Gehweg vor den in Richtung Luxemburger Straße fahrenden Pkw auf die Fahrbahn gerollt. Rettungskräfte fuhren den Jungen, der mit seiner Mutter (34) unterwegs gewesen war, in ein Krankenhaus. (al/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell