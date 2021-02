Polizei Köln

POL-K: 210222-6-K/NE Fahndungsrücknahme: Vermisste 13-Jährige aus Dormagen wohlbehalten angetroffen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 9 vom 19. Februar

Pressemitteilung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss:

Das seit Donnerstag aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Dormagen vermisste 13-jährige Mädchen konnte am späten Samstagabend nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Kerpen angetroffen werden und in die Einrichtung zurückgebracht werden. Die originale Pressemitteilung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4843758

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell