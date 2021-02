Polizei Köln

POL-K: 210222-5-K Volvo Geländewagen angezündet - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (22. Februar) in Köln-Zündorf einen geparkten Volvo Geländewagen in der Einfahrt eines Einfamilienhauses auf der Straße "Zum Stumpfen Kreuz" in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf mehrere in einem Unterstand stehende Mülltonnen über und beschädigten Teile der Hausfassade sowie einige Fenster. Nachbarn hatten den Brand gegen 1.30 Uhr bemerkt und die schlafenden Bewohner des Hauses geweckt.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Zeugenhinwiese werden unter der Telefonnummer 0221-229 0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen. (mw/cs)

