POL-K: 210219-8-LEV Verkehrsdienst stoppt verkehrsunsichere Lastwagen

Köln (ots)

Bei Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs haben Polizisten am Donnerstag (18. Februar) in Leverkusen-Wiesdorf drei verkehrsunsichere Lastwagen mit gravierenden Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle eines nahezu neuen Betonmischers stellten die Beamten rissige und abgefahrene Reifen sowie Mängel am Fahrwerk fest. Der TÜV bezeichnete die Mängel als gefährlich und hielt im Gutachten fest: "Das Fahrzeug ist auf dem kürzesten Wege aus dem Verkehr zu nehmen."

Insgesamt stellten die Beamten zwischen 8 Uhr und 14 Uhr auf dem Europaring bei acht Lkw´s technische Mängel sowie Verstöße gegen die Ladungssicherung fest. (mw/as)

