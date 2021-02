Polizei Köln

POL-K: 210219-7-K Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen (19. Februar) in Köln-Porz versucht einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Durch einen lauten Knall war eine Anwohnerin (56) des Urbacher Wegs gegen 4 Uhr aus dem Schlaf geschreckt. Als sie aus dem Fenster schaute erkannte sie Rauch, der auf der Straße aus einem Zigarettenautomaten drang. Unverzüglich verständigte die Zeugin die Polizei.

Wie die Täter die Explosion herbeiführten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand Sachschaden.

Die Ermittler der Kripo Köln suchen weitere Zeugen und fragen:

Wer hat gegen 4 Uhr auf dem Urbacher Weg verdächtige Personen oder ein Auto beobachtet?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/xx)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell