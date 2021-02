Polizei Köln

POL-K: 210219-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Postfiliale

Köln (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Köln nach mindestens vier Männern, die im Verdacht stehen, in der Nacht zu Donnerstag (23. Juli 2020) in eine Postfiliale auf der Olpener Straße in Köln-Höhenberg eingebrochen zu sein. Dabei sollen die auf den Fotos abgebildeten Personen vergeblich versucht haben, einen Geldautomaten aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Gesuchten über ein Fenster Zutritt in das Gebäude verschafft und professionelles Werkzeug verwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den abgebildeten Männern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 zu melden.

Link zu den Bildern: https://url.nrw/f0038 (cr/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell