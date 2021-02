Polizei Köln

POL-K: 210218-5-BAB/BN Verkehrsunfall auf der BAB 565 - Autofahrerin schwer verletzt in Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos auf der Bundesautobahn 565 in Fahrtrichtung Bonn sind am späten Mittwochabend (17. Februar) mehrere Fahrzeuginsassen verletzt worden.

Zeugenaussagen zufolge war der BMW eines 26 Jahre alten Mannes kurz vor Mitternacht in einer Linkskurve vor der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg von der Fahrbahn abgekommen, vom Mast einer Warntafel zurück auf die Fahrbahn geschleudert und dort vom Opel der 61-Jährigen getroffen worden. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei Insassen (22,26) im BMW wurden leicht verletzt. Durch die Kollision mit einem auf der Fahrbahn liegenden Vorderrad wurde zudem ein Audi beschädigt.

Die Sperrung der A565 in Fahrtrichtung Bonn dauerte bis in den frühen Morgen an. (al/de)

