POL-K: 210218-3-K Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer springt und stürzt - Krankenhaus

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer hat sich am Mittwochabend (17. Februar) im Stadtteil Neuehrenfeld beim Sturz mit einem Leih-Scooter leichte Verletzungen zugezogen. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 23 Jahre alte Kölner gegen 22 Uhr an der Kreuzung Landmannstraße/Lenaustraße gestürzt sein, als er versuchte, mit dem E-Scooter von der Fahrbahn auf den Gehweg zu springen. Rettungskräfte brachten ihn mit einer Knieverletzung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Auf Anordnung der Polizisten entnahm ein Arzt ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. (mw/de)

