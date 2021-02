Polizei Köln

POL-K: 210218-2-K 17-Jähriger dank polizeilicher Videobeobachtung nach Raub festgenommen - Komplize flüchtig

Köln (ots)

Dank polizeilicher Videobeobachtung haben Polizisten am Mittwochnachmittag (17. Februar) in der Kölner Innenstadt einen von zwei mutmaßlichen Räubern festgenommen. Der 17-Jährige steht im Verdacht, gegen 16.30 Uhr in Höhe der Limburger Straße einen 32-Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert zu haben.

Ihre Flucht in Richtung Friesenplatz beobachteten Beamte der Videoleitstelle und koordinierten die Fahndung der beteiligten Polizisten. Eine der Streifen nahm den 17-Jährigen daraufhin in der Weidengasse fest. Der etwa 1.65 Meter große und blonde Komplize entkam unerkannt. Es soll sich um einen Jugendlichen handeln. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell