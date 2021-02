Polizei Köln

POL-K: 210217-1-K/BAB Autobahnpolizei rettet angefahrenen Greifvogel

Köln (ots)

Ein Streifenteam der Autobahnpolizeiwache Frechen hat am Dienstagnachmittag (16. Februar) einen angefahrenen Greifvogel kurz vor der Anschlussstelle Gleuel auf der Autobahn 1 gerettet. Der ausgewachsene Mäusebussard war vor ihren Augen von einem 40-Tonner erfasst und auf den Seitenstreifen geschleudert worden.

Die Polizisten brachten den stark benommenen Bussard zu einer Greifvogelauffangstation in Gymnich, wo sich herausstellte, dass er großes Glück hatte: Die Mitarbeiter diagnostizierten lediglich eine leichte Wirbelsäulenprellung und sind optimistisch, dass er nach einer ruhigen Nacht in der Voliere und einer kräftigen Futterration schon heute wieder in die Freiheit entlassen werden kann. (ph/as)

