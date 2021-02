Polizei Köln

POL-K: 210215-2-K Ablenkung durch Navi: Kuriose Unfallflucht

Köln (ots)

Eine 37 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag (14. Februar) auf der Luxemburger Straße mit ihrem Ford auf einen vorausfahrenden BMW aufgefahren. Trotz schweren Heckschadens entfernte sich der BMW vom Unfallort in Höhe der Hausnummer 424 stadtauswärts in Richtung Hürth.

Nach ersten Ermittlungen soll die 37-Jährige gegen 17.20 Uhr durch einen Blick aufs Navigationsgerät abgelenkt gewesen sein. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die 26-jährige Fahrerin des am Unfall beteiligten BMW meldete sich etwa eine Stunde später in Begleitung ihrer leicht verletzten Beifahrerin auf einer Polizeiwache. Warum sie nach der Kollision weitergefahren war, ist Gegenstand von Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht. (al/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell