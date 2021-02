Polizei Köln

POL-K: 210214-2-K Raub auf Spielwarengeschäft - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf ein Spielwarengeschäft am Samstagabend (13. Februar) in der Kölner Altstadt sucht die Polizei derzeit nach zwei Räubern. Zeugenaussagen zufolge soll einer der Gesuchten circa 1,75 Meter groß und dunkelhaarig gewesen sein. Sein Alter wird auf Anfang 20 geschätzt. Der als muskulös beschriebene Mann trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Mund-Nasenschutz und eine blaue Jacke. Sein Schmiere stehender Komplize soll eine weiße Jacke getragen haben.

Nach ersten Ermittlungen hatten die beiden Männer gegen 18.50 Uhr an der Tür eines Spielzeugladens auf dem Mauritiussteinweg mehrere Artikel bestellt. Als der Verkäufer (28) das gewünschte Spielzeug in eine Tasche einpackte und neben sich abstellte, stieß ihn einer der beiden Männer gegen die Brust und schnappte sich die Ware. Beide Männer liefen in Richtung Bobstraße davon.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell