Polizei Köln

POL-K: 210212-7-K/GM Feuer in Wohnhaus - Fünf Tote - Mordkommission im Einsatz

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Radevormwald-Herbeck und dem Fund von fünf Leichen am späten Nachmittag ist eine Kölner Mordkommission im Einsatz. Der Erkennungsdienst hat die Arbeit aufgenommen. Zur Stunde ist der Ereignisort weiträumig abgesperrt. Zu den Hintergründen des Geschehens an der Elberfelder Straße erteilen Staatsanwaltschaft und Polizei wegen der aktuell laufenden Ermittlungen keine Auskünfte. Die Feuerwehr hatte um kurz nach 17 Uhr den Brand gemeldet.

Eine Medienanlaufstelle ist an der Elberfelder Straße 119A (Bushaltestelle) eingerichtet. (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell