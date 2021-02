Polizei Köln

POL-K: 210212-6-K Jugendliche mit Messer bedroht und beraubt - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Drei etwa 14 bis 17 Jahre alte Jugendliche haben am Donnerstagabend (11. Februar) im Stadtteil Longerich zwei Kölner (15, 16) mit einem Messer bedroht und beraubt. Mit einer erbeuteten Uhr, einer Mütze und Bargeld flüchteten die etwa 1,60 bis 1,70 Meter großen Täter von der August-Haas-Straße in Richtung der Longericher Straße.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 suchen Zeugen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte einer der späteren Täter gegen 21.20 Uhr den 16-Jährigen und dessen Freund auf dem "Grazer Steig" angesprochen. Zusammen mit zwei Komplizen verfolgte er sie anschließend bis in eine Bahn der Linie 15 an der Stadtbahnhaltestelle Chorweiler. Als die Beiden an der Haltestelle Longericher Straße die Bahn verließen, um in Richtung der August-Haas-Straße wegzurennen, holten die Täter sie ein und raubten sie aus. Einer von ihnen nahm den 16-Jährigen in den Schwitzkasten. Zeitgleich bedrohte sein Komplize den 15-Jährigen mit einem Messer, während der dritte Täter das Umfeld absicherte. (he/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell