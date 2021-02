Polizei Köln

POL-K: 210212-5-K/BAB Vier Liter Amphetaminöl beschlagnahmt - Festnahmen

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstag (11. Februar) um 16 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Schloss Röttgen bei einer Autokontrolle etwa vier Liter Amphetaminöl beschlagnahmt. Zur Durchsuchung des angehaltenen Autos hatten die Beamten einen Drogenspürhund angefordert. Der Diensthund zeigte an einem mit der Aufschrift "Destilliertes Wasser" beschrifteten Kanister an. Ein Drogenschnelltest der Flüssigkeit reagierte positiv auf Amphetamin. Den Fahrer (55) des Autos und seinen Begleiter (42) nahmen die Beamten vorläufig fest. Bei den beiden von einem Richter angeordneten Wohnungsdurchsuchungen im Aachener Raum fanden Polizisten kein weiteres Rauschgift.

Beide Festgenommenen sind bereits wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Derzeit prüfen Kriminalbeamte, ob die Tatverdächtigen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (he/as)

