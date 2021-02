Polizei Köln

POL-K: 210212-1-K Polizist in Freizeit nimmt zwei Taschendiebinnen auf frischer Tat fest

Köln (ots)

Nach seinem Feierabend hat ein Polizist (44) am Donnerstagnachmittag (11. Februar) in Köln-Nippes zwei Taschendiebinnen (31, 33) auf frischer Tat festgenommen. Die beiden Frauen waren ihm gegen 14.30 Uhr auf dem Bahngleis der U-Bahn-Haltestelle Florastraße aufgefallen, als sie im dortigen Fahrstuhl versucht hatten einer Seniorin (89) in die Jackentasche zu greifen.

Der Polizist stellte sich zwischen die Fahrstuhltüren, hielt die Diebinnen fest und übergab sie an hinzugerufene Kollegen, die die Frauen ins Polizeigewahrsam brachten. (jk/as)

