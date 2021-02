Polizei Köln

POL-K: 210211-4-K Polizisten verfolgen Autoaufbrecher mit Tablet-Ortungstechnik - Festnahme

Köln (ots)

Dank Tablet-Ortungstechnik haben Zivilpolizisten am Mittwochabend (10. Februar) zwei Autoaufbrecher (23, 35) von der Innenstadt nach Kalk verfolgt und sie wenige Minuten nach der Tat festgenommen. Der polizeibekannte 35-Jährige, der sich illegal in Deutschland aufhält, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 20 Uhr hatte ein 30 Jahre alter Skoda-Besitzer Innenstadtpolizisten in eine Tiefgarage auf der Trankgasse gerufen. Sein dort abgestellter Skoda KAROQ war wenige Minuten zuvor aufgebrochen worden - diverse Wertsachen fehlten. Durch den im gestohlenen Tablet verbauten GPS-Sender orteten die Beamten das Gerät in Deutz, welches sich schnell nach Kalk bewegte. Die hinzugerufenen Zivilpolizisten lokalisierten das Diebesgut in einem fahrenden KVB-Bus, stoppten diesen und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Das gefundene Diebesgut stellten die Einsatzkräfte sicher. Bei dem 35-Jährigen beschlagnahmten die Beamten zudem noch Marihuana. Der 23-Jährige konnte das Polizeipräsidium nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder verlassen. (mw/de)

