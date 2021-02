Polizei Köln

POL-K: 210211-3-K/BAB 29-Jähriger wiederholt ohne Führerschein unterwegs - Audi sichergestellt

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Mittwochnachmittag (10. Februar) den Audi eines 29 Jahre alten Mannes aus Aachen sichergestellt, der zum wiederholten Mal ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs war. Zivilbeamte der Autobahnpolizei hatten bei der Überprüfung des Kennzeichens in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Olpe den Hinweis erhalten, dass der Audi bereits mehrfach im Zusammenhang mit Verkehrsstraftaten aufgefallen war.

Den Versuch des 29-Jährigen, sich der Kontrolle zu entziehen, vereitelten zwei Streifenteams, indem sie sich kurz vor dem Autobahnkreuz Köln-West vor und hinter den Audi setzten und ihn an der Anschlussstelle Frechen von der Bahn leiteten. Die Überprüfung des Fahrers bestätigte den Hinweis: Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. (jk/de)

