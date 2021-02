Polizei Köln

POL-K: 210211-2-K/GM Drei Männer nach Streit in Klinik - Vier Festnahmen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen sind am Mittwochabend (10. Februar) in Gummersbach drei Männer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich zwei Männer (25, 32) mit vier Gummersbachern (23, 26, 28, 32) gestritten haben. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen und 32-Jährigen aus der Zweiergruppe mit Stichverletzungen in eine Klinik.

Polizisten nahmen die 23-, 26- und den 28-Jährigen aufgrund von Hinweisen einiger Zeugen in der Innenstadt fest. Die Beamten stellten ein Messer, eine Gaspistole sowie mehrere Patronenhülsen auf einem Parkplatz in der Lebrechtsstraße sicher. Der 32-jährige Gummersbacher hatte sich bereits selbstständig mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus begeben. Einsatzkräfte nahmen ihn dort wenig später ebenfalls fest.

Eine Anwohnerin (37) hatte gegen 21 Uhr mehrere Schüsse sowie Schreie gehört und die Polizei alarmiert. Die Hintergründe zu dem Streit sind derzeit noch unklar. (ph/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell