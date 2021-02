Polizei Köln

POL-K: 210210-5-K Radfahrerin stürzt auf vereister Fahrbahn - Krankenhaus

Köln (ots)

Eine 43 Jahre alte Radfahrerin aus Frechen ist am Dienstagvormittag (9. Februar) in Köln-Weiden auf vereister Straße gestürzt. Der Rettungsdienst brachte sie mit gebrochenem Fuß zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Nach Aussage der 43-Jährigen soll die Fahrbahn im Kreuzungsbereich "Am Rapohl/Gertrudisstraße" glatt gewesen sein. (he/de)

