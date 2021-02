Polizei Köln

POL-K: 210210-4-K/BN Polizeikontrolle mit Schussabgabe - Fahrzeug sichergestellt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27. Januar Ziffer 1

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4822666

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln sowie Polizei Bonn geben bekannt:

Nach intensiven Ermittlungen haben Kriminalbeamte der Polizei Köln am Mittwochmorgen (10. Februar) den nach einer Flucht vor einer Polizeikontrolle gesuchten Audi A6 in Bergisch-Gladbach sichergestellt.

Derzeit wird geprüft, ob der 27-jährige Halter den Audi am 26. Januar selbst gefahren und diesen auf der Escher Straße in Köln-Bilderstöckchen in Richtung der Polizisten gelenkt hatte. Ein Beamter hatte daraufhin mehrmals auf das Auto geschossen.

Die Spurensicherung am Fahrzeug erfolgt aus Neutralitätsgründen durch die Ermittler der Polizei Bonn. (ph/as)

