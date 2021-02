Polizei Köln

POL-K: 210210-3-K/RBK 96-Jähriger mit massiven Kopfverletzungen in Klinik - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Kürten-Bechen haben Polizisten in der Nacht zu Mittwoch (10. Februar) eine 29-jahre alte Frau festgenommen. Der Kürtenerin wird vorgeworfen, den ihr bekannten Senior (96) gegen 2.15 Uhr in seiner Wohnung in der Kölner Straße überwältigt und ihm massive Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Der 96-Jährige hatte kurz nach der Tat Bekannte zu Hilfe gerufen, die die Polizei alarmierten. Rettungskräfte brachten den 96-Jährigen in eine Klinik. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Eine Mordkommission ist eingesetzt. (jk/as)

