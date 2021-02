Polizei Köln

POL-K: 210209-1-K/REK/W/EN Raubüberfälle auf ältere Menschen - Haftbefehle und Durchsuchungen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Morgen hat die Polizei Haftbefehle gegen zwei Beschuldigte (38, 39) im Zusammenhang mit Raubüberfällen auf Seniorinnen und Senioren vollstreckt. Zur Stunde durchsucht die Polizei mit Unterstützung der Kölner Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) eine Autowerkstatt in Wesseling sowie Wohnungen in Weilerswist, Zülpich, Solingen, Hattingen und Erftstadt. Zu Hintergründen des Verfahrens sowie ersten Ergebnissen des Einsatzes werden Staatsanwaltschaft und Polizei am späten Vormittag Stellung nehmen. (jk/de)

