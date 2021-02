Polizei Köln

POL-K: 210208-2-K 28-Jährige versucht Polizeikontrolle zu entkommen - Blutprobe

Köln (ots)

Spezialisten für die Bekämpfung der "Raserkriminalität" haben am Samstagabend (6. Februar) eine mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende VW-Fahrerin (28) im Stadtteil Kalk nach einer Verfolgungsfahrt über die Zoobrücke gestoppt. Auf Anordnung der Beamten entnahm ein Arzt ihr auf der Wache eine Blutprobe. Da die 28-Jährige keinen Führerschein besitzt und wiederholt ohne Fahrerlaubnis fuhr, stellten die Einsatzkräfte ihren VW Polo sicher.

Gegen 21.30 Uhr forderte die Zivilstreife die 28-jährige Volkswagen-Fahrerin mit Anhaltezeichen auf der Zoobrücke auf, ihnen zu folgen. An der Anschlussstelle Deutz scherte sie jedoch im letzten Moment wieder auf die Stadtautobahn aus und gab Vollgas. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h fuhr die Bonnerin bei starkem Regen laut Tacho des Polizeiwagens 150 km/h. An der Anschlussstelle Buchforst verließ sie mit hoher Geschwindigkeit die Stadtautobahn. Um an wartenden Fahrzeugen vorbeizukommen, flüchtete die Polo-Fahrerin weiter über einen Gehweg der Wipperfürther Straße. In Höhe der Solinger Straße stoppten die Beamten das Fahrzeug. Mit gezogener Schusswaffe forderten die Polizisten die Fahrerin und ihren Beifahrer (20) auf, den Wagen zu verlassen. Beide wurden fixiert und mit zur Wache genommen. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte "angebrochene" Joints. Das Verkehrskommissariat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw/rr)

