Polizei Köln

POL-K: 210208-1-K Hubschrauberbesatzung findet vermisste Seniorin (80) auf dunklem Feldweg

Köln (ots)

Bei einer mehrstündigen Suche nach einer vermissten Seniorin (80) mit Hilfe von Mantrailer-Hunden sowie aus der Luft, hat die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Dame am späten Freitagabend (5. Februar) in Köln-Porz auf einem schlammigen und unbeleuchteten Feldweg gefunden. Sofort lotsten sie Streifenteams und Rettungskräfte zu der stark unterkühlten 80-Jährigen. Sie war etwa eineinhalb Kilometer von ihrer Wohnung in Porz-Urbach entfernt und benötigte medizinische Hilfe. Familienangehörige hatten die demenzkranke Frau gegen 15 Uhr als vermisst gemeldet, da sie aus ihrer Wohnung verschwunden war. (cr/as)

