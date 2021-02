Polizei Köln

POL-K: 210205-6-LEV Tatverdächtiger nach Tankstellenraub identifiziert

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 26. und 29. Oktober 2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4744725 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4747814

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem mit Foto gesuchten Tatverdächtigen wird hiermit zurückgenommen. Ermittler identifizierten nach einem anonymen Hinweis einen 22-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am 24. Oktober eine Tankstelle in Leverkusen-Wiesdorf überfallen zu haben. Der Leverkusener befindet sich derzeit wegen einem Verkehrsdelikt in einer Justizvollzugsanstalt. (cs/as)

