Polizei Köln

POL-K: 210205-5-K Polizei durchsucht Gaststätte in Mülheim - Glücksspielautomaten, Drogen und Munition sichergestellt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Unterstützt durch Kräfte der Bereitschaftspolizei haben Streifen- und Kriminalbeamte der Polizei Köln am Donnerstagabend (4. Februar) ein Café an der Mülheimer Keupstraße durchsucht. Die Beamten stellten unter anderem fünf Glücksspielautomaten, eine nicht geringe Menge Marihuana und Kokain sowie scharfe Munition sicher. Mittels Einschlagens einer Glastür waren die Einsatzkräfte gegen 21.10 Uhr in die abgeschlossene Gaststätte eingedrungen. Zwei im Hinterhof angetroffene Gäste (23, 30) wurden überprüft. Nach einem der Polizei zugegangenen Hinweis auf den Verdacht des illegalen Glücksspiels hatte die Staatsanwaltschaft Köln einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Die nicht anwesende, 45-jährige deutsche Inhaberin der Gaststätte muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (cg/as)

