Polizei Köln

POL-K: 210205-3-K Arbeiter bei Verkehrsunfall in der Altstadt-Nord verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagvormittag (4. Februar) ist ein Skoda-Fahrer (44) mit seinem Octavia in der Altstadt-Nord gegen einen Pritschen-Lkw gefahren, der auf der Straße "Am Kümpchenshof" in Höhe einer Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen parkte. Der Transporter wurde durch den Aufprall zur Seite geschoben und erfasste dabei einen Bauarbeiter (22), der seitlich neben der Ladefläche stand. Nach bisherigen Ermittlungen war der Autofahrer gegen 10.30 Uhr aus Richtung Mediapark gekommen und geradeaus über die Kreuzung Hansaring/Am Kümpchenshof gefahren. Rettungskräfte behandelten die beiden Männer und brachten den 22-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (mw/cs)

