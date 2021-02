Polizei Köln

POL-K: 210205-2-K/LEV/BAB BMW überschlägt sich vor der Schrankenanlage der Leverkusener Brücke

Köln (ots)

Vor der Schrankenanlage der Leverkusener Brücke auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Euskirchen hat sich am Freitagmorgen (5. Februar) eine 25 Jahre alte Frau mit ihrem BMW überschlagen. Der Wagen hatte zuvor laut Zeugenaussagen gegen 6 Uhr mehrfach die Schutzwände des rechten Fahrstreifens touchiert. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus und ließen den schwer beschädigten Unfallwagen, der auf dem Dach liegen geblieben war, abschleppen. Es besteht der Verdacht, dass die 25-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand. Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein der Frau sicher. Während der Unfallaufnahme kam es bis 7.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Überleitung von der A 1 auf die A 59 in Richtung Düsseldorf. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell