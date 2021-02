Polizei Köln

POL-K: 210204-4-K Zeugensuche nach Brandstiftung an Gartenlaube

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (3. Februar) ist eine Laube in einer Kleingartenanlage auf dem Christrosenweg in Köln-Porz gegen 14.45 Uhr ausgebrannt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 gehen derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus und suchen nach zwei verdächtigen Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren. Zeugen hatten nach der Brandentstehung die Unbekannten von der an den Bahngleisen der Stadtbahn der Linie 7 gelegenen Gartenlaube in Richtung Porz-Wahn weggehen sehen. Einer soll eine schwarze Jacke, der andere einen roten Kapuzenpullover getragen haben. Zudem soll einer der Beiden eine Basecap getragen haben.

Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen oder zu den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/cs)

