POL-K: 210204-3-K Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin - Zeugenaufruf

Nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag (4. Februar) in Porz-Zündorf sucht die Polizei den etwa 45 Jahre alten und 1,80 Meter großen Fahrer eines silbernen Kleinwagens mit Kölner Kennzeichen. Der Mann soll kurze Haare haben und eine gelbe Warnweste getragen haben. Nach Aussage der beim Unfall verletzten Radfahrerin (38) soll der Fahrer des Autos gegen 15.30 Uhr vom "P&R Zündorf" unmittelbar vor ihr nach rechts in die Gartenstraße abgebogen sein. Sie habe stark bremsen müssen und sei gestürzt. Der Gesuchte soll kurz angehalten haben, dann aber weitergefahren sein. Rettungskräfte brachten die Frau mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Autofahrer sowie dem Wagen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (mw/cs)

