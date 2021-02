Polizei Köln

POL-K: 210204-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendieben

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach zwei Taschendieben. Die Männer sollen einer Kölnerin (28) am 12. September (Samstag) vergangenen Jahres am Bahnhof Messe/Deutz auf der Rolltreppe zu Gleis 10 ihre Geldbörse aus der Handtasche gezogen haben. Während die 28-Jährige laut schrie, gelang es ihr, dem Tatverdächtigen das Portmonee wieder abzunehmen, obwohl er sie am Handgelenk festhielt. Sein Komplize stand während der Tat "Schmiere". Beide Männer flüchteten ohne Beute.

Die Fahndungsbilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://url.nrw/F0036

Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort der auf den Fotos abgebildeten Personen nimmt das Kriminalkommissariat 73 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell