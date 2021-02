Polizei Köln

POL-K: 210203-5-K/BAB Golf-Fahrer überschlägt sich mehrfach auf BAB 3 - Lebensgefahr

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (3. Februar) ist auf der Bundesautobahn 3, kurz vor dem Autobahndreieck Heumar, ein Golf-Fahrer (62) lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Mann aus seinem Wagen und brachten ihn in eine Klinik. Den Fahrer eines Sattelschleppers brachten Rettungskräfte mit dem Verdacht auf Schock in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 62-Jährige gegen 16.30 Uhr einen Sattelschlepper überholt haben und soll infolgedessen mit seinem Golf ins Schleudern geraten sein. Zeugenaussagen zufolge soll der silberne VW zunächst nach rechts in die Leitplanke gefahren und dann gegen die Betonschrammwand geschleudert worden sein. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Golf mehrfach und touchierte hierbei einen weißen Sprinter. Nach einigen Metern kam der Golf auf dem Dach zum Stehen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren Polizisten die Fahrtrichtung Frankfurt bis auf weiteres. Der Verkehr staut sich aktuell bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum. (jk/kk)

