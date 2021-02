Polizei Köln

POL-K: 210203-4-K Zivilpolizisten nehmen bei Wohnungsdurchsuchung vier Drogenhändler fest

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Dienstagabend (2. Februar) nach Ermittlungen zu Drogengeschäften auf dem Ebertplatz vier mutmaßliche Drogenhändler (m23, m24, m27, w19) in einer Wohnung in Köln-Nippes vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung in der Gunterstraße stellten die Ermittler Marihuana, Kokain, Verpackungsmaterial, eine Feinwaage, Bargeld sowie ein Einhandmesser sicher.

Die Festgenommenen stehen im Verdacht gewerbs- und bandenmäßig mit Kokain und Marihuana in nicht geringer Menge mit Waffen gehandelt zu haben. Sie sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (jk/as)

