Polizei Köln

POL-K: 210203-2-K Illegales Rennen auf der Rheinuferstraße - Autos, Handys und Führerschein sichergestellt

Köln (ots)

Dank eines Zeugen (26) haben Polizisten am Dienstagabend (2. Februar) ein illegales Rennen auf der Rheinuferstraße beendet und einen BMW 740D X-Drive sowie eine Mercedes C-Klasse sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Beamten den lettischen Führerschein des 24-Jährigen BMW-Fahrers sowie die Mobiltelefone der beiden Fahrer, womit sie sich gegenseitig gefilmt haben sollen. Da der 24-jährige Mercedes-Fahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und erhoben eine Sicherheitsleistung von 900 Euro. Die Aufnahmen einer Dashcam im Auto des 26-jährigen Zeugen sicherten die Polizisten ebenfalls.

Gegen 22.30 Uhr hatte der 26-Jährige die Polizei angerufen, nachdem die beiden Männer an einer "roten Ampel" der Kreuzung Militärringstraße/Heinrich-Lübke-Ufer mit aufheulenden Motoren zum Rennen gestartet waren. Auf dem Weg in Richtung Innenstadt sollen beide mit etwa 100 km/h gefahren sein. Der 24 Jährige Fahrer der C-Klasse soll zudem beim Überholen in den Gegenverkehr ausgeschert sein. Kurz hinter dem Rheinufertunnel stoppten die Polizisten die Autos.

Der Leiter des Einsatztrupps "Verkehr/Rennen" Jürgen Berg appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, dass verantwortungslose "Rennfahrer" schwere Unfälle mit Toten und Verletzten verursachen können. "Die Polizei verfolgt das mit aller Härte. Wir brauchen aber auch die Augen und Ohren der Bürger. Wenn Sie ein illegales Rennen sehen, rufen Sie bitte umgehend den "Notruf 110" an und merken Sie sich die Kennzeichen und Fahrzeugtypen, damit wir die Beteiligten sofort stoppen können". (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell