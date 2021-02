Polizei Köln

POL-K: 210202-4-K/BAB Golf-Fahrer mit "200" bei erlaubten 80km/h gestoppt

Köln (ots)

Ein Golf-Fahrer (30) hat am Sonntagnachmittag (31. Januar) einen Zivilwagen des Einsatztrupps "Verkehr/Rennen" auf der Bundesautobahn 57 durch dichtes Auffahren in Höhe der Anschlussstelle Köln-Ehrenfeld vom linken Fahrstreifen "gedrängt". Ein weiteres Auto überholte er mit seinem Golf 8 verbotswidrig rechts. Die Beamten folgten dem stark beschleunigenden Wagen über die Autobahn in Richtung Düsseldorf. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h fuhr der Golf-Fahrer laut Tacho des Polizeiwagens mehr als 200 km/h. Kurz hinter Dormagen kontrollierten die Polizisten den Fahrer und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn ein. Er muss mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell