Polizei Köln

POL-K: 210202-3-LEV Senioren-Ehepaar in Wohnung bestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein Trickdieb hat Montagvormittag (1. Februar) in Leverkusen-Rheindorf ein Senioren-Ehepaar (76w, 77m) in dessen Wohnung bestohlen und 100 Euro sowie eine goldene Halskette erbeutet. Unter dem Vorwand, eine Jacke und Uhren verkaufen zu wollen, hatte sich der etwa 1,70 Meter große und 30 Jahre alte Unbekannte gegen 11 Uhr den Zutritt zur Wohnung in der Hitdorfer Straße erschlichen. Dann soll er die Eheleute abgelenkt und aus einem Portemonnaie Bargeld gestohlen haben. Die Goldkette soll der Trickdieb der 76-Jährigen vom Hals gezogen haben, als er angeblich in ihrem Kragen nach ihrer Kleidergröße schauen wollte. Der Gesuchte trug einen grauen Pullover, eine graue Wollmütze und eine blaue OP-Maske. Zudem hatte er eine schwarze Plastiktüte bei sich und sprach nach Angaben der Leverkusener Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/cs)

