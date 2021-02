Polizei Köln

POL-K: 210202-2-K Schwarzer SUV aus Tiefgarage im Kunibertsviertel gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Aus der Tiefgarage eines Kölner Mehrfamilienhauses am Konrad-Adenauer-Ufer in der Altstadt-Nord hat ein Unbekannter einen Pkw Lexus gestohlen. Dessen Halter (81) hatte den schwarzen SUV eigenen Angaben zufolge am Samstag (30. Januar) gegen 16 Uhr in der verschlossenen Garage geparkt. Am Montagnachmittag (1. Februar) stellte der Kölner um 16.30 Uhr fest, dass der RX 450 zwischenzeitlich gestohlen worden war. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 74 bittet Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cs)

