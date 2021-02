Polizei Köln

POL-K: 210202-1-K Radfahrerin durch Dooring-Unfall leicht verletzt

Köln (ots)

Eine plötzlich aufgerissene Autotür ist am Montagabend (1. Februar) einer 45 Jahre alten Radfahrerin auf dem Hansaring zum Verhängnis geworden. Nach ersten Ermittlungen öffnete die 55 Jahre alte Fahrerin eines Renault Clio um 19 Uhr nach dem Einparken die Fahrertür und traf dabei die auf dem Radschutzstreifen in Richtung Ebertplatz fahrende Kölnerin. Die 45-Jährige stürzte und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (mw/de)

