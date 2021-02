Polizei Köln

POL-K: 210201-5-K Polizei Köln löst illegale Techno-Party auf

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Sonntagmorgen (31. Januar) bei der Auflösung einer illegalen "Techno-Party" in Köln-Poll einen mit Haftbefehl Gesuchten (37) festgenommen sowie Betäubungsmittel und gestohlene Fahrräder sichergestellt. Beim Versuch, sich der Polizeikontrolle zu entziehen und vom Waldgelände "Zum Gremberger Wäldchen" zu flüchten, leistete ein 53-Jähriger Widerstand. In seinen Taschen fanden die Beamten Amphetamine sowie ein Einhandmesser.

Gegen 9 Uhr meldete eine Anwohnerin laute Musik aus einer dortigen Baracke. Die Beamten umstellten das Gelände und trafen insgesamt 13 Personen an. Zudem stellten sie zwei gestohlene Fahrräder im Umfeld der Hütte sicher. Ein 37-Jähriger wurde wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits mit Haftbefehl gesucht. Der hinzugerufene Ordnungsdienst der Stadt Köln hat die Musikanlage sichergestellt und 13 Verfahren wegen Verstoßes gegen das Ansammlungs- und Kontaktverbot der Coronaschutzverordnung eingeleitet. Die Polizei Köln ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hehlerei, Hausfriedensbruch sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. (ph/cs)

