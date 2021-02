Polizei Köln

POL-K: 210201-4-K Flüchtender Einbrecher besprüht Wohnungsinhaber mit Pfefferspray - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Samstagabend (30. Januar) soll in Köln-Lövenich ein circa "30-35-jähriger" Wohnungseinbrecher dem ihn verfolgenden Geschädigten (36) Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Eigenen Angaben zufolge hatte der Kölner gegen 18.30 Uhr beim Eintreffen an seiner Wohnanschrift am Fuchsweg den Verdächtigen von seinem Grundstück flüchten gesehen. Seine spontan aufgenommene Verfolgung habe er abbrechen müssen, als der "hagere, schmächtige und etwa 1,80-1,85 Meter große Mann" ihn mit einer ätzenden Substanz abgewehrt habe. Offenbar hatte der Flüchtige zuvor ein Gartentor und ein Fenster aufgebrochen, um in die Erdgeschosswohnung einzudringen, wo er sämtliche Schränke durchwühlte. Der Geschädigte wurde anschließend in einer Klinik ambulant behandelt. Das Kriminalkommissariat 72 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cs)

