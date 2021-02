Polizei Köln

POL-K: 210201-2-K Zwei Kinder in Fahrradanhänger verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Köln-Kalk sind am Freitagabend (29. Januar) zwei Jungen (3, 5) verletzt worden. Rettungskräfte brachten die beiden Brüder in ein Krankenhaus. Nach einer ambulanten Behandlung konnten beide Kinder wieder nach Hause.

Nach ersten Ermittlungen war ein Kölner (36) gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kalk-Mülheimer-Straße in Richtung der Wipperfürther Straße unterwegs. Mit seinem Rad zog er einen Kinderanhänger, in dem seine beiden Söhne saßen. Kurz nachdem der 36-Jährige die Kreuzung zur Vorsterstraße passiert hatte, soll eine Frau (38) die Beifahrertür eines geparkten Ford Focus geöffnet haben, um auszusteigen. Nach Auswertung der Unfallspuren gehen die Ermittler davon aus, dass die Autotür gegen den Kinderanhänger geschlagen war und den 3-Jährigen im Kopfbereich traf.

Durch die Wucht des Aufpralls riss der Anhänger vom Fahrrad ab. Nach Aussagen des Vaters sollen beide Kinder angeschnallt gewesen sein. (he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell