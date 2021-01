Polizei Köln

POL-K: 210131-2-K/BAB Stark alkoholisierter Lkw-Fahrer fährt Schlangenlinien und parkt auf der BAB 3

Köln (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Samstagabend (30. Januar) auf der Bundesautobahn 3 einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer (54) angetroffen. Autofahrer hatten den 54-Jährigen gemeldet, nachdem er mit einem Sattelzug gegen 20.40 Uhr am Dreieck Heumar in Schlangenlinien auf die A 3 in Fahrtrichtung Oberhausen aufgefahren und kurz darauf unvermittelt auf der Fahrbahn stehengeblieben sein soll. Als eine Streifenwagenbesatzung den laufenden Verkehr aufstaute und sich dem unbeleuchteten Sattelzug näherte, krabbelte der mutmaßliche Fahrer auf dem Seitenstreifen auf allen Vieren zu seiner weit geöffneten Beifahrertür und versuchte, wieder ins Führerhaus zu klettern. Dabei verlor er den Halt und stürzte mit dem Kopf auf den Seitenstreifen, wobei er sich schwere Gesichtsverletzungen zuzog. Die Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe und forderten einen Rettungswagen an, der den Mann in ein Krankenhaus brachte.

Trotz ihrer Mund-Nasen-Bedeckungen nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch im Atem des gebürtigen Rumänen wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Die Einsatzkräfte ordneten im Krankenhaus eine Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Lkw-Fahrers und stellten den Sattelzug sicher. Dabei fiel auf, dass die Zugmaschine technische Mängel an der Bremsanlage und der Motorsteuerung aufwies. Die technische Begutachtung ist angeordnet.

Nach der ärztlichen Behandlung brachten die Einsatzkräfte den Mann zwecks Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam. (cr/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell