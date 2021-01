Polizei Köln

POL-K: 210129-6-K Betrüger erbeuten mehrere 1000 Euro mit Corona-Masche

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemitteilung Ziffer 2 vom heutigen Tage

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4825548

Kurz nach Veröffentlichung der Pressemeldung "Betrüger täuschen Corona-Erkrankung am Telefon vor - Warnhinweis" ist bekannt geworden, dass unbekannte Täter mit genau dieser Masche am Freitagnachmittag (29. Januar) eine Seniorin (93) in Köln-Weiden um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht haben. Aus diesem Grund weist die Polizei noch einmal eindringlich auf die veröffentlichte Warnmeldung und die darin enthaltenen Verhaltenstipps hin. (cr/rr)

